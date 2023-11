Union Nettetal vor schwerem Spiel Der nächste Brocken muss aus dem Weg

„Unser Ziel ist es, an die Auftritte der letzten Partien anzuknüpfen. Seit dem Auswärtsspiel in St. Tönis können wir mit unseren Leistungen zufrieden sein“, sagt der SCU-Coach. Akzeptieren muss seine Mannschaft derweil eine kleine Krankheitswelle, die der aktuellen Jahreszeit geschuldet ist. Daher ist es noch offen, wer am Sonntag alles zur Verfügung stehen wird. Das führte unter der Woche dazu, dass die Trainingsgruppe kleiner als sonst üblich war. „Ich bin mir aber sicher, dass die Jungs, die Sonntag zur Verfügung stehen werden, Vollgas geben, um möglichst auch in Hilden zu punkten“, so Schwan. Definitiv ausfallen werden aus der Vorwoche weiterhin Florian Wolters und Petar Popovic. Hinzu kommt Nico Zitzen mit einer gereizten Patellasehne, der für die nächsten 14 Tage ausfallen wird. Krankheitsbedingt in dieser Woche nicht beim Training waren Leon Falter, Kaies Alaisame und Aaron Thomas, die vergangene Woche alle in der Startelf standen.