Schweres Spiel für Oberligist Nettetal Zu Gast beim Ligaprimus

Was allerdings auch für Nettetal spricht, ist die Tatsache, dass die Mannschaft seit drei Auswärtsspielen ungeschlagen ist und in diesen Partien insgesamt sieben Punkte holte. „Wir wollen an die guten Leistungen der vergangenen Spiele auch in Baumberg anknüpfen. Natürlich fahren wir mit Respekt dahin, haben aber das Ziel, den Tabellenführer zu ärgern und auch dort zu punkten“, sagt Schwan.