Hinrundenbilanz Union Nettetal Sie sind längst eine gute Adresse in der Oberliga

Der Start in die Saison lief zunächst schleppend. Nach einer 2:3-Auftaktniederlage beim TSV Meerbusch gab es anschließend gegen Aufsteiger DJK Adler Frindtrop (1:1) und bei ETB SW Essen (0:0) jeweils nur ein Unentschieden. Den ersten Sieg in der Meisterschaft gab es dann am vierten Spieltag gegen den Mülheimer FC 97 (2:1). In der Folge punkteten die Nettetaler kontinuierlich und waren in den Spielen gegen die Top-Teams Straelen und Hilden auf Augenhöhe. Highlights der Hinrunde waren sicherlich der 1:0-Heimsieg gegen Schonnebeck und der deutliche 4:0-Erfolg beim 1. FC Kleve.