„Er hat die Jungs liebgewonnen“ Wie es für Xhaka in Nettetal weitergeht

Für die Trainerausbildung musste Xhaka insgesamt acht Einheiten in Nettetal leiten, die für die Trainerausbildung per Video festgehalten wurden. Dafür sei extra ein Video-Analyst von Bayer Leverkusen vor Ort gewesen, berichtet Schwan, um alles per Kamera und Drohne aufzunehmen. Anschließend wurde das Material online an den Verband übermitteln, bewertet und mit Xhaka besprochen. Zweimal reiste zudem sein Ausbilder David Bridges aus England an, um die Trainingseinheiten in Nettetal persönlich zu begutachten.