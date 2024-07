250 Spiele als Trainer Wie Trainer Schwan Union Nettetal seit 2016 entwickelte

Trainerwechsel gehören in der heutigen Zeit zum täglichen Geschäft im Fußball, auch im Amateurbereich. Es gibt kaum noch Trainer, die einen Verein wirklich langfristig mit ihrer Arbeit prägen könne. Anders sieht es dagegen beim Oberligisten SC Union Nettetal aus. Dort erreichte Trainer Andreas Schwan am letzten Spieltag der Saison 2023/24 eine bemerkenswerte Marke: Es war sein 250. Einsatz als Trainer in Nettetal. Schwan ist mit seinem inzwischen achtjährigen Engagement an der Christian-Rötzel-Kampfbahn einer der dienstältesten Trainer der Oberliga.