Jugend-Fußball : Borussia-Talente überzeugen mit zwei Siegen

Jugend-Fußball In der Bundesliga gewannen sowohl die U19 als auch die U17 von Borussia Mönchengladbach.

Mit einem 2:0 gegen Arminia Bielefeld hat Borussias U19 ihren Platz in der Spitzengruppe der A-Junioren-Bundesliga verteidigt. Das Endergebnis stand nach Toren von Julien Niehues (9.) und Mika Schroers nach 16 Minuten bereits fest. „Die erste halbe Stunde war sehr gut, danach sind wir etwas passiv geworden, hatten aber dennoch alles im Griff“, befand VfL-Trainer Sascha Eickel. „Der Sieg ist am Ende vollkommen verdient.“ Nach einer druckvollen Anfangsphase zogen sich die Gladbacher in die eigene Spielhälfte zurück. Nach der Halbzeitpause drängten die Hausherren auf die Vorentscheidung. Schroers vergab alleinstehend vor Gäste-Keeper Agoston Kiss. Auch Niehues scheiterte zweimal an Kiss.