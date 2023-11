Lobberich-Trainer Christopher Liedtke über die bisher schwache Saison „Es mangelte schlicht und ergreifend an den Basics“

LIEDTKE Nach ein paar Spielen hatten wir die schlechteste Abwehr der gesamten Liga, wobei es auch nicht einfach ist, Abwehrrecken wie Felix Himmel und Richard Pasch zu ersetzen. Es mangelte schlicht und ergreifend an den Basics und daran haben wir in den letzten Wochen sehr intensiv gearbeitet. Mir fehlte auch die Kommunikation in der Deckung und wer bei den Trainingsübungen die Abwehr betreffend nicht spricht, muss Strafläufe absolvieren und dadurch hat sich dieser Punkt auch sehr schnell verbessert. Ich denke, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, was bereits die Spiele gegen Haan und Mettmann gezeigt haben, und zuletzt war es richtig stark, als wir gegen Oppum nur 23 Tore kassiert haben.