TV Lobberich : „Routinier“ von Eycken denkt nicht ans Aufhören

Jan von Eycken spielt seit vier Jahren beim TV Lobberich und ist inzwischen Mannschaftskapitän. Foto: Vanessa Helgers

HANDBALL Führungsspieler und Leistungsträger: Jan von Eycken ist beim TV Lobberich eine feste Göße. Gedanken an ein Karriereende mit 30 Jahren sind vom Tisch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Mittlerweile ist Jan von Eycken beim Oberligisten TV Lobberich nicht mehr wegzudenken – und mit gerade einmal 29 Jahren schon einer der ältesten Spieler im Kader. Das Wort „Routinier“ mag der gelernte Unternehmensberater jedoch überhaupt nicht hören. Bereits mit sechs Jahren begann von Eycken mit dem Handballspielen beim TV Vorst. Da der Linkshänder in St. Tönis zur Schule ging und seine Freunde bei der dort heimischen Turnerschaft auf Torejagd gingen, schloss er sich in der Jugend St. Tönis an. Viele Jahre spielte er für den Verein, ehe ein Kreuzbandriss ihn außer Gefecht setzte.

Danach war guter Rat teuer und es standen zwei Optionen im Raum: Entweder die Schuhe an den berühmten Nagel hängen oder noch einmal richtig angreifen? Von Eycken wählte die zweite Option und wechselte vor vier Jahren zum damaligen und jetzigen Oberligisten Lobberich – allerdings mit dem kleinen Makel, in seiner Premieren-Saison gleich mit der Mannschaft abgestiegen zu sein. 2018 gelang die Rückkehr in die Oberliga.

Mittlerweile geht der Rechtsaußen in sein drittes Jahr als Mannschaftskapitän. In seinen vier Jahren hat er nicht nur seine Treffsicherheit von Außen und als Siebenmeterschütze unter Beweis gestellt, sondern sich auch zu einem exzellenten Abwehrspieler gemausert.

„Jan hat ein tolles Auftreten und die Gabe, die Mannschaft in entscheidenden Momenten zu motivieren“, lobt ihn sein Trainer Christopher Liedtke. „Vor seiner Spielintelligenz her könnte Jan auch im halbrechten Rückraum eingesetzt werden, aber wir hatten bis zu dieser Saison nur einen Linkshänder in der Mannschaft und da war er mir auf Rechtsaußen wichtiger. Besonders wichtig ist auch, dass wir uns immer auf ihn verlassen können und er stets seine Leistung abruft.“ Das bewies von Eycken auch beim Saisonstart vergangenen Woche in Mönchengladbach: Bei der deutlichen 21:32-Niederlage beim Meisterschaftsfavoriten Borussia Mönchengladbach war von Eycken einer der wenigen Lichtblicke. Immerhin sechs seiner Wurfversuche konnte er im gegnerischen Gehäuse unterbringen.

Mit dem A-Jugendlichen Tim Falk hat Lobberich zudem nun einen zweiten Linskhänder zur Verfügung und – von Eycken kann daher künftig auch Mal eine Verschnaufpause einlegen und muss nicht die gesamten Partien durchspielen.

„Das ist eine vollkommen neue Situation für mich“, sagt von Eycken. „Jetzt teilen sich der älteste und der jüngste Spieler eine Position und wir können uns gegenseitig pushen.“ Mit seiner kämpferischen Einstellung versucht er immer wieder, die Mannschaftskameraden mitzureißen. Zwar war der Auftakt gegen die Borussia nicht wünschenswert, aber auch kein Beinbruch für von Eycken. „Gegen Mönchengladbach haben wir nur dann eine Chance, wenn die gesamte Mannschaft in Top-Form ist, allerdings brauchen wir uns auch vor keinem anderen Gegner zu verstecken“, sagt er. Am Sonntag steht dann die Heimpremiere gegen den VfB Homberg an, eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft. „Gegen Homberg sind wir sicherlich der Favorit“, sagt von Eycken. „Ich glaube auch, dass wir uns diese Saison noch steigern werden. Dafür ist es allerdings wichtig, dass unsere beiden verletzten Spieler Spieler Stefan Harwardt und Lauritz Weiß möglichst schnell wieder genesen und wir es schaffen, die A-Jugendlichen schnellstmöglich zu integrieren.“

Vor ein paar Jahren hatte von Eyken sich vorgenomen, dass er mit 30 Jahren oder kurz danach mit dem Handball aufhören wird. „Daran verschwende ich momentan überhaupt keinen Gedanken“, sagt der Rechtsaußen. „Es macht mir unheimlich viel Spaß mit dieser jungen Mannschaft und auch mit dem Trainer. Wenn es so weiter geht, hänge ich bestimmt noch das eine oder andere Jahr dran“, sagt von Eycken.