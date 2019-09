TVK-Trainer Dirk Wolf im Interview : „Wir müssen noch cleverer agieren“

Mönchengladbach Dirk Wolf, der Trainer des TV Korschenbroich spricht über die Ansätze für die neue Saison in der Handball-Regionalliga.

(alpa) Der TV Korschenbroich startet am Freitag gegen den HC Weiden in die neue Saison in der Regionalliga Nordrhein. Im Interview spricht Trainer Dirk Wolf über den momentanen Leistungsstand seiner Mannschaft, die Integration neuer Spieler, die Meisterschaftsfavoriten und die eigene Zielsetzung.