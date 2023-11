Handballer übernahmen vorübergehend die Tabellenspitze Der TV Korschenbroich sichert sich einen freien Tag

In den ersten Minuten waren der Bergische HC das etwas wachere Team und lag stets ganz knapp vorne. Das lag wohl auch daran, dass die Gäste sich zwar gute Chancen erspielten, die aber leider nicht immer zu nutzen wussten. Außerdem hatten sie immer wieder Probleme mit Cornelius Mucha, dem halblinken Rückraumspieler des BHC. „Der Junge ist gerade erst einmal 18 Jahre alt und bis jetzt das Beste, was ich auf dieser Position in der Regionalliga gesehen habe“, so der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Er hat einen tollen Sprungwurf und beim Wurf auch bereits ein richtig gutes Auge“, lobte er den Shootingstar.