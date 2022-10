Deutlicher Heimsieg in der Regionalliga : TV Korschenbroich demontiert den OSC Rheinhausen

Deutlicher Heimsieg in der Regionalliga

Handball-Regionalliga In der mit 150 Zuschauern besetzten Sporthalle an der Krefelder Straße im Duisburger Stadtteil Rheinhausen gewinnt der TV Korschenbroich verdient mit 44:25.

Das war schon eine echte Machtdemonstration: Handball-Regionalligist TV Korschenbroich präsentierte sich in glänzender Torlaune und gewann beim bisherigen Tabellensechsten OSC Rheinhausen mehr als deutlich mit 44:25 (Halbzeit 17:12). Dabei sah es in den ersten 20 Minuten überhaupt nicht nach einem Kantersieg der Gäste aus. Die Olympischen erzielten die ersten beiden Treffer der Partie und gestalteten das Match bis zum Spielstand von 11:11 absolut ausgeglichen. „Mit der Abwehrleistung war ich bis zu diesem Zeitpunkt absolut zufrieden, zumal Felix Krüger im Tor auch einen glänzenden Tag erwischt hatte“, sagte der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen nach dem Schlusspfiff. „Auch im Angriff haben wir gar nicht so schlecht gespielt, uns aber für gute Aktionen zu selten belohnt.“