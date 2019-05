Faustball : Wickraths Faustballer gewinnen keinen Satz

Mönchengladbach Etwas aus dem Tritt gekommen ist die erste Mannschaft des TuS Wickrath, die gleich beide Spiele in der 2. Bundesliga bei ihrem Heimturnier verlor. Als Siebter hat das Team aber nur zwei Punkte Rückstand auf Rang vier. Auf Aufstiegskurs ist weiter die Reserve in der Bezirksliga.

In der 2. Bundesliga konnte das Team von Trainer Lutz Schaper vor heimischen Publikum nicht punkten. Dabei war das erste Spiel gegen die favorisierten Armstorfer recht knapp, auch wenn Wickrath beim 0:3 (11:13, 9:11, 10:12) keinen Satz gewinnen konnte. Trotzdem ließ die Leistung auf das weitere Spiel gegen den SV Düdenbüttel, der bis dahin nur einmal gewonnen hatte, hoffen. Dieser wehrte sich aber gegen Armstorf beim 2:3 nach Kräften und ging so gestärkt in die Partie gegen den TuS, der dann erneut 0:3 (6:11, 9:11, 6:11) verlor. Zurzeit belegt Wickrath Platz sieben, wobei der Abstand zum vierten Platz nur zwei Punkte beträgt.