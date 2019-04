Tischtennis : Wickrath geht mit Sichun Lu ins Endspiel

Sichun Lu wird im Heimspiel gegen Heisingen wieder an Position zwei spielen. Foto: TuS Wickrath

Mönchengladbach Zum Saisonfinale ist für den TuS noch alles drin: vom direkten Klassenerhalt über Relegation bis hin zum direkten Abstieg. „Wir werden um jeden Ball kämpfen“, verspricht Kapitän Michael Rix. Unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit kündigt Abteilungsleiter Hubert Radermacher eine personelle Verstärkung an.

Geschichte wiederholt sich, hofft der TuS Wickrath. Der stand in der vergangenen Saison am letzten Spieltag bereits vor der Situation, mit einem Sieg wenigstens die Relegationsrunde in der NRW-Liga zu erreichen. Dies gelang dem damaligen Aufsteiger mit einem 9:2 gegen die TTG Netphen. Die Relegation fand dann nicht statt, da allen Teilnehmern ein Platz in der NRW-Liga sicher war. Jetzt spielen die Wickrather gegen den punktgleichen Tabellenneunten SG Heisingen erneut darum, die Relegation zu erreichen. Ein Sieg gegen die Essener und der TuS nimmt mindestens Rang neun ein und hat sehr gute Chancen, drinzubleiben.

Trennen sich Mettmann-Sport (11.) und der TB Beckhausen (8.) mit einem 8:8 oder gewinnt Mettmann nicht höher als Wickrath, würde der TuS sogar den direkten Klassenverbleib schaffen. Bei einer Niederlage droht entweder der direkte Abstieg oder Wickrath bleibt Tabellenzehnter. Auch das ist ein Relegationsplatz; die Aussichten, darüber den Klassenverbleib zu schaffen, sind aber sehr gering. „Wir wollen gegen Heisingen gewinnen“, sagt TuS-Kapitän Michael Rix. „Dass wir zu Hause jeden schlagen können, haben wir bewiesen. Mit diesem Selbstverständnis werden wir um jeden Ball kämpfen.“

Vor der Saison wurde Wickrath als sicherer Absteiger gehandelt. In der Hinrunde sah es auch so aus: Die 5:17-Bilanz war zu mager. Aber das war in der vergangenen Saison genauso. Eine starke Rückrunde macht den Klassenverbleib wieder möglich. In der wurde unter anderem der damalige Spitzenreiter Arminia Ochtrup bezwungen (9:6).

Dass es nicht mehr nur in Wickraths Händen liegt, den Klassenverbleib zu schaffen, hat zwei Gründe. Der TuS hat sich personell nicht verstärkt und spielt immer noch mit dem Team, dass den Aufstieg in die NRW-Liga geschafft hat. Weil dazu in Sichun Lu auch ein Spieler gehört, der nicht immer zur Verfügung steht, gleicht die Saison einem Ritt auf der Rasierklinge. Der ehemalige chinesische Spitzenspieler ist berufsbedingt nach Hessen gezogen, blieb aber sportlich den Wickrathern treu. So fehlte er am vergangenen Wochenende beim Tabellenletzten und als Absteiger feststehenden DJK Rhenania Kleve. Dass es da eine bittere 3:9-Pleite gab, lag aber nicht an seinem Fehlen. „Es lief von Anfang bis Ende fast nichts zusammen“, sagte Rix. „Damit haben wir eine bessere Ausgangsposition verpasst.“