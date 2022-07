Vorbereitungsturnier bei TuRa Brüggen : Der Burgpokal kehrt mit starkem Teilnehmerfeld zurück

Union Nettetal feiert 2018 den gewinn des Burgpokals. Foto: Jörg Knappe/JOERG KNAPPE

Fussball Coronabedingt musste der Burgpokal zwei Jahre pausieren. In diesem Jahr ist das Turnier bei TuRa Brüggen zurück: Mit unter anderem Union Nettetal, Victoria Mennrath und einem Teilnehmer aus den Niederlanden.

Zwei Jahre musste der Burgpokal coronabedingt pausieren, nun kehrt das über die Region hinaus bekannte Turnier zurück in den Terminkalender. Vom 28. bis zum 31. Juli misst sich ein starkes Teilnehmerfeld aus regionalen Vereinen bei der 33. Auflage um den Gewinn des Pokals. Zusätzlich bekommt das Turnier durch die Teilnahme der Venlosche Boys aus den Niederlanden internationales Flair.

Als ranghöchster Verein dürfte der SC Union Nettetal als Favorit gelten. Der Oberligist stand zuletzt dreimal in Serie im Finale, musste sich nach den Turniersiegen in den Jahren 2017 und 2018 bei der letzten Austragung 2019 im Finale jedoch dem späteren Oberliga-Meister SV Straelen mit 1:3 geschlagen geben. Im Viertelfinale am Donnerstag trifft der SCU um 20 Uhr nun auf den Landesliga-Aufsteiger SC Victoria Mennrath. „Wir haben zuletzt mit dem SC Kapellen-Erft schon gegen einen starken Landesligisten gespielt und gleiches wird uns am Donnerstag in Brüggen erwarten. Wir freuen uns sehr auf das Turnier, bei dem wir in den vergangenen Jahren immer gerne teilgenommen haben. Uns ist bewusst, dass wir mit Mennrath eine der stärksten Mannschaften zugelost bekommen haben“, sagt Unions Trainer Andreas Schwan.

Mit großer Vorfreude treten auch die Spieler aus Mennrath der Teilnahme am Burgpokal entgegen, die in den vergangenen zwei Wochen vor allem an den Grundlagen im physischen Bereich gearbeitet haben. Für einen Spieler ist indes das Duell gegen den Oberligisten aus Nettetal ein besonderes Spiel, wie Coach Simon Netten sagt: „Auf den Burgpokal sind die Jungs natürlich heiß. Insbesondere Robin Wolf, der im vergangenen Jahr noch in Nettetal gespielt hat, freut sich riesig auf dieses Duell.“

Eröffnet wird der diesjährige Burgpokal am Donnerstag um 19 Uhr mit der Partie zwischen dem Landesligisten VSF Amern und dem Bezirksligisten DJK Fortuna Dilkrath. Beide Mannschaften dürften in ihrer Liga aufgrund der souveränen Leistung in der zurückliegenden Spielzeit und durch die getätigten Neuverpflichtungen in der kommenden Saison wohl einen der vorderen Tabellenplätze einnehmen. Am Freitagabend kommt es um 19 Uhr in einem weiteren Viertelfinale zum Duell zwischen dem Landesligisten ASV Süchteln und dem Bezirksligisten SC Waldniel. Vor allem den Waldnielern ist unter Neu-Trainer Marc Trostel eine deutlich bessere Tabellenplatzsituation als im Vorjahr zuzutrauen. In der abgelaufenen Saison landete Waldniel auf Platz neun.

Das letzte Viertelfinale findet am Freitag um 20 Uhr mit der Partie zwischen dem Ausrichter TuRa Brüggen und den Venlosche Boys statt. „Der Burgpokal ist sowohl wichtig für uns als auch für den Verein. Wir freuen uns extrem, dass wir wieder spielen dürfen und wollen das bestmögliche Ergebnis erzielen“, so TuRa-Trainer Jakob Scheller.