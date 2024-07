Neuer Trainer ist ein alter Bekannter Wie sich Türkiyemspor nach dem Abstieg neu aufstellt

In der Winterpause stand Türkiyemspor noch knapp über der Abstiegszone, der Klassenerhalt war noch in Reichweite. Doch nach einer turbulenten Hinrunde stand auch die Rückrunde unter keinem guten Stern. Trainerwechsel, Verletzungen und fehlendes Spielglück zogen dem Verein den Zahn. Tayfun Er, der kurz vorm Ende der Hinrunde als neuer Trainer vom Trainergespann Cafer Kapkara und Ufuk Isik übernahm, musste im Frühjahr nach wenigen Spielen wieder gehen. Seither übernahm Thomas Tümmers interimsmäßig als Trainer, als Co-Trainer fungierten Sülo Özdemir und Timur Köroglu. Doch nichts half, den 17 Punkten bis zur Winterpause konnte man bis zum Saisonende nur noch ein mageres Pünktchen hinzufügen. 15 Niederlagen setzte es seit Februar, lediglich ein 1:1-Remis bei Krefeld-Bockum war ein kleiner Lichtblick. Als der Abstieg in den letzten Saisonspielen rechnerisch feststand, fehlten dann auch die Motivation, in diesen Spielen noch mal alles zu geben. Entsprechend gab es deutliche Klatschen gegen Fischeln (0:10), Tönisberg (1:6) oder TSV Meerbusch II (2:9) sowie etliche hängende Köpfe. Im letzten Saisonspiel gegen OSV Meerbusch pirschte sich Türkiyemspor nach einem 1:6-Zwischenstand zumindest noch auf 4:6 heran. „Das große Problem war, dass sich die Leistungsträger verletzt haben, teilweise monatelang, wie Sercan Salgin, unser bester Torschütze“, erklärt Köroglu. Auch Ali Saygin gehörte zu den länger Verletzten. „Am Ende ging es mehr darum: Hauptsache mit elf Mann auf dem Platz antreten, da haben wir an unsere Sportlerehre appelliert“, so Köroglu. So rettete man sich mit dem deutlichen Abstieg in die Sommerpause.