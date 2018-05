Lokalsport : Türkiyemspor II vergibt die Chance zur Aufholjagd

Fußball, Kreisliga C In Gruppe 2 hatte Tabellenführer Mennrath III spielfrei. Die Möglichkeit, nach Punkten aufzuschließen, vergab der verbliebene Kontrahent Türkiyemspor II mit der 0:2-Niederlage gegen Concordias Reserve. Bei drei Zählern Vorsprung und einer um 27 Treffer besseren Tordifferenz wird Mennrath im letzten Saisonspiel daheim gegen Hardt III den Meistertitel gebührend feiern. Türkiyemspor spielt in Venn.

Auch in Gruppe 3 wurde die Entscheidung vertagt. Spitzenreiter Fortuna II verlor beim direkten Verfolger SV 08 Rheydt II 2:4. Somit mischt auch Neuwerk III (2:0-Wertung) im Titelkampf weiter mit. Alle drei haben im letzten Saisonspiel Heimrecht. Fortuna hat im Polizei SV III einen vermeintlich leichten Gegner. Die 08er müssen sich mit den Red Stars II auseinandersetzen und Neuwerk empfängt die Allstars.

(hohö)