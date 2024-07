Testspiele am Mittwoch Türkiyemspor mit hohem Sieg gegen Bezirksligisten

Einen deutlichen 5:1-Erfolg feierte am Mittwoch derweil der SV Lürrip gegen den SC Niederkrüchten aus der Kreisliga A Kempen und Krefeld. Die Gäste aus Niederkrüchten gingen jedoch früh in Führung, was für Lürrips Trainer Dario Cancian jedoch ein Weckruf war. „Wir haben zur Halbzeit komplett durchgewechselt, also zwei Mannschaften aufgeboten. Zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung kann ich zufrieden sein. Man hat gesehen, dass jeder seinen Einsatz nutzen wollte und richtig Vollgas gab“, so der Trainer.