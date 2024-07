Traditionself überrascht gegen Borussia So lief die Auto-Hus-Cup in Boisheim

Der TSV Kaldenkirchen hat am Wochenende die dritte Auflage des Auto-Hus-Cups gewonnen. In einem Endspiel zweier A-Ligisten besiegte die Elf von Trainer Andre Küppers den ausrichtenden TSV Boisheim mit 4:2. „Wir haben sehr souverän gespielt und verdient gewonnen“, sagte Kaldenkirchens Trainer Küppers hinterher. Vor allem Lars Heines zeigte sich in Torlaune und steuerte drei Tore im Finale bei. Mit vier Toren war der 27-Jährige zudem der erfolgreichste Torschütze des Turniers.