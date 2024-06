Triathlet mit begeisternder Geschichte So qualifizierte sich Sven Gerhards aus Brüggen für den Ironman Hawaii

Die Vorbereitung lief für ihn seit Anfang des Jahres nahezu perfekt, sodass er fit und optimistisch am Start beim Ironman in Hamburg stand. Der M35-Senior schaffte schließlich 8:40:04 Stunden als Endzeit, nachdem er die 3,8 Kilometer in 55 Minuten geschwommen, die 180 Kilometer mit dem Rad in 4:28 Stunden gefahren und zum Schluss den Marathon in 3:04 Stunden gelaufen war. Dahinter stand die tolle persönliche Bestzeit, als er noch einen forschen Zielsprint als 15. seiner Altersklasse hinlegte: 8:40:04 Stunden. „Das war knapp an der 8:40-Grenze“, so Gerhards, die er dann doch um ein Haar verpasste.