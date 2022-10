Triathlet vom ASV Süchteln : Lüders erfüllt sich den Traum vom Ironman auf Hawaii

Triathlon Holger Lüders vom ASV Süchteln nahm in diesem Jahr beim Ironman auf Hawaii teil. Der Triathlet kämpfte unterwegs mit Strömungen, hohen Temperaturen und Flüssigkeitsmangel – und sprach am Ende von einer absoluten „Grenzerfahrung“.

Bei einer Wassertemperatur von 27 Grad stürzte sich der Süchtelner, nachdem am frühen Morgen zuerst die Profi-Athleten dran waren, mit den Altersklassen-Sportlern an der Ostseite des Piers von Kailua-Kona in den Pazifik für die Schwimm-Disziplin. Nach einer ersten Geraden von etwa 1840 Metern musste er auf dem Rückweg von etwa 1970 Metern noch gegen eine leichte Strömung und Wellengang anschwimmen.

Zurück am Pier von Kailua-Kona, der als Wechselzone diente, ging es für Lüders zum 180-Kilometer-Radfahren auf welligem Terrain durch heiße Lavafelder. Zusätzlich ging es mit Gegenwind an der Westküste der Insel entlang, bis nach 95 Kilometern in Richtung Norden bei immer einsamer werdender Strecke der Wendepunkt in Hawaii erreicht war.