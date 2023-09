Dank starker Radleistung Schumachers mit Platz fünf bei Triathlon-EM

In der NRW-Oberliga der Damen ging es in Riesenbeck um Liga-Punkte. Die Damen-Mannschaft des Mönchengladbacher TV 1848 kam auf Platz 14. Ida Haurandt benötigte dabei 2:41:06 Stunden, Sabine Schmidt 2:53:27 Stunden und Julia Mülders 2:59:53 Stunden. Vor dem Liga-Finale in Ratingen am 10. September steht das Team auf Rang 13 von 26 Mannschaften. Ein Aufstieg in die Regionalliga ist nicht mehr möglich.