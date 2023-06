Triathlet aus Süchteln Bastian Siemes gelingt die Quali für Ironman-Weltmeisterschaft

Nach vielen Monaten Vorbereitung stand für den Lehrer die Triathlon-EM in Hamburg auf dem Programm. Um halb sieben morgens erklang der Startschuss und über 2000 Athleten gingen an den Start. Es wurden 3,8 Kilometer in der Alster geschwommen. Nach knapp einer Stunde Schwimmen ging es dann für 180 Kilometer auf das Rad. „Mit einer Zeit von 4:50 Stunden startete ich noch recht frisch zum Marathon“, sagt der 35-Jährige, der in der Triathlon-Verbandsliga für Dinslaken startet.