Peter Vieten (Trainer SC Teutonia Kleinenbroich)

Wer sind die Aufstiegsfavoriten? „Dilkrath und Meerbusch 2“

Wo landet Teutonia Kleinenbroich? „Nach dem Abstieg und dem damit verbundenen Umbruch erhoffen wir uns eine ruhige Spielzeit mit einer gewissen Weiterentwicklung der Mannschaft. Wenn wir unter die ersten zehn kommen, haben wir eine gute Saison gespielt.“

Wie schätzen Sie das Niveau der Liga ein? „Das Niveau schätze ich relativ ausgeglichen an, da ich keine Übermannschaft sehe wie Mennrath in der vergangenen Saison. Aber die Qualität ist in den vergangenen Jahren schon weniger geworden.“