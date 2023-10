Traditionsevent im Trabrennen Wer triumphiert beim „Großer Preis von Mönchengladbach“?

(RP) Eigentlich findet der traditionelle Renntag zum „Großen Preis der Stadt Mönchengladbach“ jedes Jahr an Fronleichnam Ende Mai oder Anfang Juni statt. In diesem Jahr musste der Verein zur Förderung des Rheinischen Trabrennsportes seine Veranstaltung allerdings in den Oktober schieben. Grund: Beim ursprünglichen Termin am 8. Juni hatten sich „im Rahmenprogramm nicht genügend Starter gemeldet“, teilte der Verein damals mit. Damit ließe sich der Renntag wirtschaftlich nicht darstellen, hieß es weiter.