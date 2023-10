Großer Preis von Mönchengladbach Überraschungserfolg beim Traditionsevent an der Niersbrücke

Statt im Juni, dem eigentlich Termin des „Großen Preises von Mönchengladbach“, fanden sich dieses Mal erst Mitte Oktober die Zuschauer zum Traditionsrennen an der Niersbrücke ein. Für den ursprünglichen Renntag hatten sich nicht genügend Starter eingetragen. Also verschob der Verein zur Förderung des Rheinischen Trabrennsportes die Veranstaltung in den Herbst. Das bringt selbstredend etwas wechselhafteres Wetter mit sich, wie an diesem Sonntag. Trotzdem fanden mehrere hundert Besucher den Weg zur Trabrennbahn im Nord-Westen der Stadt. In elf Rennen traten Amateurfahrer aus Deutschland und den Nachbarländern gegeneinander an. Der Hauptpreis war in diesem Jahr mit 11.000 Euro dotiert.