Tragödie auf Mönchengladbacher Trabrennbahn : Pferd stirbt nach Rennunfall auf der Strecke

Trabrennen Am vergangenen Renntag ereignete sich auf der Trabrennbahn in Mönchengladbach eine Tragödie: Nach einer Kollission zwischen mehreren Fahrern und Pferden musste ein Tier aufgrund seiner starken Verletzungen noch vor Ort eingeschläfert werden. Die Verantwortlichen sprechen von einem Unfall.

Eine Tragödie ereignete sich beim vergangenen Renntag am Sonntag auf der Mönchengladbacher Trabrennbahn. Nach einem Unfall, in dem mehrere Fahrer und Pferde involviert waren, musste ein schwer verletztes Tier noch vor Ort eingeschläfert werden. Der Fahrer erlitt schwere Prellungen.

Während der Startphase, in der sich die Fahrer mit hoher Geschwindigkeit hinter dem Startwagen formieren, brach plötzlich ein mittig laufendes Pferd nach links aus. Dies löste eine Kettenreaktion mit den sich dort befindenden Fahrern und ihren Pferden aus, die ebenfalls zur Seite gedrückt wurden. Am Ende dieser Verkettung flog Jochen Holzschuh aus seinem Wagen, dabei zog er sich die schweren Prellungen zu.

Liebe Freunde des Trabrennsports, Wie Sie alle wissen, hat es am letzten Renntag in Mönchengladbach am 20. Februar...

„Dieser Nachmittag hat bei uns, den Verantwortlichen, den unmittelbar wie mittelbar beteiligten Aktiven und nicht zuletzt den Zuschauern tiefe Spuren hinterlassen“, schrieb Eßer in einem Statement auf Facebook. „Es ist ein schreckliches Drama“, erklärt der Vorsitzende auf Nachfrage unserer Redaktion. „Ich habe im Nachgang lange mit Jochen Holzschuh und den anderen Fahrern gesprochen: Es war ein tragischer und untypischer Unfall, den man so leider nicht verhindern kann. Wir haben alle vorgeschriebenen Hilfsmaßnahmen umgehend in die Wege geleitet. Auch Jochen sagt, es war eine Verkettung von ärgerlichen Umständen und niemand kann etwas dafür“, so Eßer weiter.