Trabrennen in Mönchengladbach : Trabrennbahn öffnet wieder für 300 Zuschauer

Michael Nimczyk (vorne) tritt mit Arendelle in Mönchengladbach an. Foto: Fotoagentur sabine Sexauer

Trabrennen Am Sonntag besteht erstmals wieder die Möglichkeit, an der Niersbrücke einen Renntag zu besuchen. Am Schalter kann allerdings nicht gewettet werden.

Elmar Eßer und sein Team waren früh dran. Als erste Trabrennbahn im Westen durfte Mönchengladbach Mitte Mai bereits wieder Rennen austragen – zwar unter strengen Auflagen und ohne Publikum, aber trotzdem mit Erfolg. „Unsere bisherigen Renntage nach dem Corona-Lockdown sind sehr gut gelaufen, wir hatten auch sehr erfreuliche Umsätze“, sagt Eßer, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins zur Förderung des rheinischen Trabrennsports.

Nun gibt es den nächsten kleinen Schritt zurück in die Normalität: Beim Renntag am kommenden Sonntag (Beginn ist um 13.30 Uhr) werden erstmals wieder Zuschauer zugelassen, 300 dürfen zeitgleich auf der Anlage sein. „Wir werden nicht die ganze Tribüne, sondern nur den Parterre-Bereich mit dem Pavilion sowie den Außenbereich öffnen. Wichtig ist, dass die Toto-Kassen noch nicht wieder offen sein werden. Wer wetten will, muss dies über Laptop oder Handy tun“, sagt Eßer.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, wer auf die Trabrennbahn möchte, muss nur eine Selbstauskunft ausfüllen. Ansonsten gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Eßer geht angesichts der noch geschlossenen Wettschalter aber nicht davon aus, dass es einen großen Andrang geben wird. Zudem können am Sonntag weitere Zuschauer rein, sollten Besucher zwischenzeitlich die Anlage schon wieder verlassen haben. Das Stall-Gelände können Besucher – wie schon an den ersten Renntagen nach dem Lockdown – nicht betreten. Generell kommt es dem Verein zugute, dass er vieles aus seinem bisherigen Hygienekonzept beibehalten kann.

„Wir testen das jetzt einfach mal. Vielleicht ist das jetzt auch einmal für Besucher, die sonst nicht die Renntage besuchen kommen, die Gelegenheit, sich ein paar Rennen anzusehen“, sagt Eßer. Für alle anderen gibt es aber auch den Service, die Rennen live über die Facebookseite der Mönchengladbacher Trabrennbahn anzusehen.