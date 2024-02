Trabrennfahrer Tom Karten Deutschlands bester Amateurfahrer

Auch diese Saison möchte Karten wieder angreifen. Am 27. Januar stand das erste große Highlight an. Beim Prix d’Amérique, einem der berühmtesten Trabrennen der Welt auf der Pariser Rennbahn Hippodrome de Vincennes, vertrat der Mönchengladbacher Deutschland. Es ist der Länderwettbewerb der besten Amateurfahrer Europas, 14 Nationen traten in Paris an. Per Losverfahren erhielt Karten allerdings das schlechteste Pferd, landete trotzdem am Ende auf Platz acht. Es war also ein guter Start ins neue Jahr für Traber Tom Karten.