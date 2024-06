Traditionelles Trabrennen So lief der Große Preis von Mönchengladbach

Der Trabrennsport blickt in Mönchengladbach auf eine lange Tradition zurück. Seit 1893 finden auf den Nierswiesen Rennen statt. Damit ist das Oval die älteste Strecke Deutschlands. War es einst jedoch primär eine unverzichtbare Anlaufstelle für Profifahrer, sind die Rennen in diesen Tagen, auch aufgrund der sinkenden Popularität des Sportes, zu einem großen Teil auch für Amateure ausgeschrieben. Berufsfahrer werden in Deutschland immer seltener. Umso erstaunlicher also, dass mit Joseph Verbeeck ein echter Superstar des Sports dieses Mal in Mönchengladbach am Start stand. Der Belgier, der besser unter dem Spitznamen „Hexer“ bekannt ist, siegte bereits vier Mal beim renommierten Prix d’Amerique in Paris-Vincennes.