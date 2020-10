Trabrennen : Renntag mit starker Besetzung

Chou Chou Star, hier mit Nicole Holzschuh, ist an der Niersbrücke am Start. Foto: Fotoagentur Sabine Sexauer

Trabrennen Eines der Amateur-Rennen an der Niersbrücke in Mönchengladbach ist einem treuen Besucher gewidmet. Am Freitag werden zudem wieder die Wettschalter an der Bahn geöffnet sein.

Die Trabrennfans wird es freuen: Zwar bleibt die Zahl der zugelassenen Besucher auch am kommenden Renntag am Freitag (Beginn ist um 18.30 Uhr) auf 300 Personen beschränkt, zumindest kann nun aber auch wieder auf der Bahn an der Niersbrücke gewettet werden. Die Wettschalter in den für Besucher zugänglichen Bereichen im Erdgeschoß und im Pavillon sind ab sofort wieder geöffnet.

Das Hauptereignis des Abends ist einem der treuesten und langjährigsten Besucher der Rennbahn gewidmet: Siegfried Peltzer, der vor einigen Wochen im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Jeder der Aktiven kannte „Siggi“, der stets gutgelaunt seinen Stammplatz im Stallcasino gleich neben der Wettkasse hatte. Sicherlich hätte er große Freude an seinem Rennen gehabt, denn die Besetzung dieses Amateurfahrens ist hochkarätig.

Für das weibliche Geschlecht tritt die Siegerin im Großen Preis der Stadt Mönchengladbach, Kiss Me Bo mit Laura Mühling an. Aus den Niederlanden reist mit Isabella JE eine der besten dortigen Traberstuten an, die zudem noch durch die Hand von Europameisterin Samantha Stolker aufgewertet wird. Klar in der Übermacht sind in dieser Prüfung aber die Hengste und Wallache, von denen Lordano As wohl derzeit ein wenig heraussticht, denn der Achtjährige degradierte in der Hand seines Besitzers Simon Siebert seine Gegner nun zweimal mit imponierenden Start-Ziel-Siegen zu Statisten. Dennoch muss er insbesondere auf das starke Duo von Championtrainer Wolfgang Nimczyk aus Willich achten, der mit Fast and Furious (Tom Karten) und Mc Arthur (Christoph Pellander) zwei hochdekorierte Recken ins Rennen schickt.

Lediglich dreimal müssen am Freitag die Profis in den Sulky steigen. In der Auftaktprüfung spricht vieles für einen erneuten Sieg von Hypnotic Smart, die mit Trainer Reinier Feelders zuletzt in Dinslaken locker gewann. Lotus Joker und Tim Schwarma kamen da hinter der Stute ein und werden versuchen, den Spieß heute umzudrehen.

Die wohl beste Klasse im Heinz Berger Geburtstagsrennen hat Quantum Victory, der zuletzt nach langer Pause einen sehr feinen Einstand gab und in der Hand von Niels Jongejans zu Favoritenehren kommen sollte. Die zuverlässige Fame de Phyt`s (Jochen Holzschuh) oder Schwedenimport Always a Pleasure (Tim Schwarma) werden das Feld aber sicher nicht kampflos räumen.

(RP)