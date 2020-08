Trabrennen : Neun Rennen nach dem Schock

Roland Hülskath befindet sich auf dem Weg der Besserung (Archivbild). Foto: Fotoagentur Sabine Sexauer

Trabennen Nach Roland Hülskaths Herzinfarkt am Sonntag steht am kommenden Samstag an der Niersbrücke nun der nächste Renntag mit insgesamt neun Rennen an.

Elmar Eßer hat noch nicht mit Roland Hülskath gesprochen. Der Trabrennfahrer, der am Sonntag beim Renntag an der Gladbacher Niersbrücke im Sulky einen Herzinfarkt erlitt und dann aus dem Wagen stürzte, liegt noch auf der Intensivstation. „Aber Roland ist nach seiner Operation, bei der ihm Stands gesetzt wurden, stabil und hat auch bei dem Sturz wohl nichts abbekommen. Er scheint auf einem guten Weg zu sein. Wir hoffen, dass wir ihn bald wieder bei uns haben“, sagte der Vorsitzende des Gladbacher Rennvereins.

„Natürlich mussten wir alle dieses Erlebnis erst mal verarbeiten. Was ich an Positivem mitnehme: Unsere Helfer haben in der Notsituation toll funktioniert und alles richtig gemacht, sodass Schlimmeres verhindert wurde“, sagte Esser. Nun steht am kommenden Samstag der erste Renntag nach dem Schock an. Nach dem Drama um Hülskath wurde die Veranstaltung am Sonntag abgebrochen, das hatte Eßer mit den Fahrern so besprochen. Einige der Pferde, die Sonntag nicht mehr starten konnten, sind nun beim anstehenden Renntag dabei. Neun Rennen gibt es am Samstag ab 15 Uhr.

Info Tipps von Manfred Skrotzki Manfred Skrotzki, Pferdewirt aus Willich, gibt den Lesern der Rheinischen Post Tipps für den Renntag am Sonntag (15 Uhr): Tipp des Tages: 5.R.: Nr. 8 Quara Mai (Jochen Holzschuh). Drei Sieger: 1.R.: Nr. 3 Versace Diamant (Tom Karten), 3.R. Nr. 6 Graf Bismark ( Toni Böker), 4.R. Nr. 4 Fifi du Gassel (Jochen Holzschuh). Drei gute Platzchancen: 2.R. Nr. Highway Fortuna (Robbin Bot), ), 7.R. Nr. 6 Charmeur Royal ( Tim Schwarma), 9.R. Nr. 6 Lady Quick ( Thomas Maassen). Außenseiter des Tages: 5.R. : Nr. 3 Jade Stardust (Michael Nimczyk). Zweierwette des Tages: 2.R.: Nr. 7 Honesty Newport ( Michael Nimczyk) – Nr. 6 Highway Fortuna ( Robbin Bot). Dreierwette des Tages: 8.R. Nr. 2 Fast and Furious ( Tom Karten) – Nr. 6 TomNJerry Diamant ( Thomas Maassen) – Nr. 1 Lordana Ass ( Simon Siebert).

„So schwer es fällt: Wir müssen zum Alltag zurückkehren und versuchen, halbwegs Renn-Normalität reinzubringen“, sagte Esser. Am Sonntag werden, wie vor einer Woche, wieder Zuschauer dabei sein. 300 sind erlaubt, 160 waren da. „Damit waren wir sehr zufrieden, man darf ja nicht vergessen, dass es keine Wetten gibt. Es gab auch überhaupt keine Probleme auf den Tribünen. So soll es auch dieses Mal sein“, sagte Esser im Gespräch mit unserer Redaktion. Einen Schockmoment wie zuletzt „möchte aber niemand mehr erleben“.