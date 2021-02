Trabrennen : Michael Nimczyk holte 2020 27 Siege in Mönchengladbach

Michael Nimczyk holte 2020 27 Siege in Mönchengladbach

Trabrennen Der Trabrennverein Mönchengladbach hat die Erfolgreichsten des Jahres 2020 auf der Bahn an der Niersbrücke geehrte. Der für Sonntag geplante Renntag wurde abgesagt.

Pferd des Jahres 2020 ist Lordano Ass. Neun Mal kam der neunjährige Wallach an den Start, vier Mal reichte es zum Sieg, zwei Mal immer noch für einen zweiten und dritten Platz.

Bei den Fahrerchampions errang der Deutsche Meister Michael Nimczyk auf seiner Heimatbahn mit 27 Siegen erneut das Championat der Berufsfahrer. Der Deutsche Meister der Amateurfahrer, Thomas Maaßen, holte diesen Titel mit sechs Siegen auch in Gladbach. Das Trainer-Championat mit 45 Siegen ging ebenfalls an den Stall Nimczyk, an Vater Wolfgang.