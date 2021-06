Trabrennen : Amateure können an der Niersbrücke wieder starten

Auf der Trabrennbahn an der Niersbrücke können nun auch wieder Amateur-Rennen ausgetragen werden. Foto: Wilhelm Klumbies

Trabrennen Sechs der acht Tagesprüfungen am kommenden Samstag auf der Trabrennbahn in Mönchengladbach sind den Amateuren vorbehalten. Zuschauer wird es an der Niersbrücke indes noch keine geben.

Nach langem Warten steht in Mönchengladbach wieder ein Renntag im Zeichen der Amateure. Durch die Verlegung von Donnerstag auf Samstag war es möglich, die Trabrenn-Amateure wieder mit aufzunehmen. Und diese nutzten die Chance auf Renn-Einsätze: Sechs der acht Tagesprüfungen werden als Amateurfahren ausgetragen.

Der deutsche Amateurchampion Thomas Maassen hofft, dass er auch 2021 um den Titel fahren kann. An der Niersbrücke ist er mit der dreifachen Seriensiegerin Jacy di Quatro am Start, seine Nichte Cathrin Nimczyk will ihm allerdings mit der zuverlässigen Jenna Transs R Paroli bieten.

Pferdebegeisterte Besucher müssen sich derweil noch etwas gedulden. „Das war in der Kürze der Zeit nicht vernünftig umsetzbar, es gelten ja bei allen Lockerungen immer noch Einschränkungen und Hygienevorschriften“, sagt der Vorsitzende des Rennvereins, Elmar Eßer. „Wir gehen aber davon aus, dass beim nächsten Renntag am 27. Juni wieder Zuschauer die Rennen live verfolgen können. Bis dahin bieten wir weiterhin die Livestreams auf Youtube und Facebook an“.

(RP)