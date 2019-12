Trabrennen : Acht Rennen zum Saisonfinale an der Niersbrücke

Trabrennen Ganz im Zeichen der Bahnchampionate steht am Sonntag das Saisonfinale an der Niersbrücke. Während Robbin Bot seinen ersten Titel bei den Profis schon in trockenen Tüchern hat, wird es bei den Vierbeinern und den Amateuren noch richtig spannend.

Kalisco gegen Sternschnuppe Poet heißt der Zweikampf bei den Pferden. Beide Traber haben in dieser Saison fünf Siege in Mönchengladbach erzielt und messen sich nun im Fernduell. Hierbei hat Sternschnuppe Poet eindeutig die besseren Karten, denn in der Wiederholung des Gästefahrens hat sie in der Hand ihres Lieblingsfahrers Nick Schwarma wohl lediglich auf Arabesk Hazelaar (Nicole Hildebrandt) zu achten. Viel schwerer sieht es für Kalisco aus, der sich mit Julia Knoch in eine extrem hohe Klasse wagt. Mit dem Gladbacher Doppelsieger Arius du Douet, Fast and Furious oder Miguel Greenwood stellen sich dem Zehnjährigen hier bärenstarke Gegner in den Weg.