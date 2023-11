NRW pausiert, der Süden spielt Sportbetrieb am Totensonntag – so unterschiedlich sind die Regeln in den Bundesländern

Denn das Feiertagsgesetz ist Ländersache. Und so gelten für den Totensonntag in den einzelnen Bundesländern recht unterschiedliche Regeln. In Niedersachsen gilt das Verbot für den gesamten Tag, in Schleswig-Holstein von 6 bis 20 Uhr und in Hamburg nur von 6 bis 17 Uhr. Deutlich lockerer geht es in anderen Bundesländern zu: In Baden-Württemberg und Bayern ist ab 11 Uhr der Spielbetrieb wieder erlaubt. Entsprechend stehen dort auch am Totensonntag Begegnungen im Spielplan – unter anderem finden in der Bundesliga in Heidenheim und Hoffenheim die beiden Sonntagsspiele in Baden-Württemberg statt.