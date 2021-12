Serie Torjäger der Region : In Nettetal das richtige Umfeld gefunden

Leon Falter im Zweikampf beim Spiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Leon Falter war schon imm ein Torjäger. In Nettetal passt es nun aber besonders gut. Mit sieben Treffern ist er einer der Leistungsträger beim Höhenflug der Unioner in der Oberliga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Leon Falter ist mit seinen sieben Toren aus 15 Saisonspielen bislang der beste Torschütze des SC Union Nettetal, gefolgt von Nico Zitzen mit fünf Elfmeter-Toren. Eine beachtliche Leistung des 20-Jährigen, wenn man bedenkt, dass es erst sein zweites Seniorenjahr ist. In der annullierten Vorsaison erzielte er in sieben Spielen für seinen Ex-Verein, dem ASV Süchteln, sogar acht Treffer in der Landesliga. Falter ist also ein echter Torjäger.

Es scheint in Sachen Trefferquote aber noch Luft nach oben zu geben. Denn der pfeilschnelle Offensivspieler hatte sich in seinen Spielen noch weitaus mehr gute Torchancen erarbeitet. „Ich habe mich selbst grundsätzlich an guten Aktionen und an Tore gemessen. In den ersten Spielen, wo ich Chancen ausgelassen habe, da habe ich mir selbst zu viel Druck gemacht“, sagt Falter. Mit der Zeit hätte sich das aber gelegt. „Der Sprung von der Landesliga zur Oberliga ist groß. Die Gegner sind klar besser, daran musste ich mich erst gewöhnen. Auch der Fußball im Sechzehner ist ein anderer“, sagt Falter weiter.

Seine Qualitäten haben auch die Gegner mittlerweile erkannt. Oftmals ist Falter beim Zug zum Tor nur noch mit einem Foul zu stoppen. Denn auf hundert Meter läuft der Torgarant 11,6 Sekunden. Insgesamt konnte er mit seinem schnellen Antritt drei Elfmeter rausholen – dazu eine Vielzahl an Freistößen kurz vor dem Strafraum.

Angefangen hat der gebürtige Grefrather das Fußballspielen mit vier Jahren beim SV Grefrath. Bereits früh wurde das Talent von Falter erkannt. Als F-Jugendlicher erhielt er sogar eine Einladung zum Probetraining bei Borussia Mönchengladbach. Statt einem Wechsel in den Fohlenstall entschied sich Falter später für die Jugendabteilung des SC Union Nettetal, in der er bis zur C-Jugend spielte. Nach einem halben Jahr beim VfR Fischeln folgte schließlich die Station beim ASV Süchteln. Dort blühte Falter dann richtig auf. Als B-Jugendlicher erzielte er in der Leistungsklasse und Sonderliga in 29 Spielen 28 Tore. Im ersten A-Jugendjahr waren es in 19 Spielen in der Sonderliga satte 35 Tore. Es folgten neun Tore in 14 Spielen in der Niederrheinliga. Zum Winter der Saison 2019/20 durfte er in drei Spielen in der ersten Mannschaft ran.