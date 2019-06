Fußball : Busch geht von Lürrip nach Süchteln

Mönchengladbach Den Abgang des Führungsspielers kann der Bezirksligist nur schwer kompensieren. Der 30-Jährige möchte sich aber selbst noch einmal beweisen, dass er in der Landesliga einiges bewegen kann. In Lürrip wird er weiterhin gern gesehen sein, sagt Trainer Dominik Pasculli.

Für Lürrips Trainer Dominik Pasculli eröffnet sich dadurch eine neue Baustelle. „Tobi war ein eminent wichtiger Spieler für uns. Manchmal war er kaum zu sehen, war aber der Spieler, der mit einer einzigen Aktion das Spiel entscheiden konnte. Er wird uns als Leader und auch als Torschütze demnächst sicherlich fehlen“, erklärt der Coach. „Wir haben zwar in Dennis Richter vom 1. FC Viersen und Dario Cancian vom Polizei SV zwei Spieler für die kommende Saison verpflichten können, aber die Lücke, die Tobi hinterlässt, ist in der Kürze der Zeit nicht zu füllen, zumal auch die interessanten Spieler bereits vom Markt sind. Zudem wird uns Yilmaz Topcu eine Zeitlang wegen seines Studiums fehlen. Und die anderen neuen Spieler sind noch jung und brauchen ihre Zeit, um Erfahrung zu sammeln und auch weiterzugeben“, fügt Pasculli noch an.

Der Wechsel geschah aber nicht hinterrücks, wie beide Seiten erklärten. „Ich war immer auf dem Laufenden, was die Gespräche von Tobi mit dem ASV betrafen“, sagt der Coach, was auch Busch so bestätigt. Zumindest freut sich Busch auf sein neues Aufgabengebiet und hofft, in Süchteln mit der dortigen Neuausrichtung auch etwas bewegen zu können. „Aber ich bin ja nicht aus dem Fokus, ich bleibe ja im Fußball-Kreis“, so Busch weiter. Und Pasculli meint, dass „Tobi immer einer von uns bleiben wird. Zu einigen Feierlichkeiten des SV Lürrip werden wir ihn auf jeden Fall begrüßen können“.