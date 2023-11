TT-Regionalligisten Waldniel und Süchteln TTC Waldniel muss federn lassen

Einen Tag später musste man die Punkte beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt aber abschenken. Für Daniel Halcour war die 4:6-Niederlage beim ungeschlagenen Tabellenführer aber kein Beinbruch. „Wenn wir hier eine Chance haben wollen, dann müssen wir mit der vollen Besetzung antreten. Das haben wir aber nicht getan. Da wir so knapp verloren haben, haben wir uns gut verkauft“, bilanzierte Halcour. Top-Mann Schlichter kam nicht zu Einsatz, der angeschlagene Halcour selbst spielte am Wochenende ebenfalls nicht. Die Eintracht sehe man nicht als Konkurrent, es gehe nicht darum, um den Aufstieg mitzuspielen. „Wir spielen um den Klassenerhalt oder ums Mittelfeld“, betonte Halcour. Der gegen Frankfurt an Nummer eins eingesetzte Axel Fischer konnte sich in beiden Duellen gegen seine Konkurrenten behaupten, nur das Doppel verlor er. Auch Jan Medina und Balazs Hutter gewannen zumindest eine Partie, am Ende also eine ordentliche Leistung – trotz Niederlage.