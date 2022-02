Coronabedingter Abbruch der Ligen : Westdeutscher Verband bricht Saison im Tischtennis ab

Tischtennis Es hatte sich angedeutet, nun ist es Gewissheit. Der WTTV beendet mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb in den Tischtennis-Ligen. Das betrifft alle Spielklassen im Erwachsenen- und Seniorenbereich von der NRW-Liga abwärts. Was das für die Vereine bedeutet.

Der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) hat die Saison in seinen Spielklassen von der NRW-Liga abwärts für beendet erklärt – sowohl im Erwachsenen- als auch im Jugendbereich. Bereits im Januar hatte der WTTV beschlossen, die Saison vorerst bis zum 31. Januar zu unterbrechen – später wurde die Pause bis zum 20. Februar verlängert. Der Verband erlaubte zwar freiwillige Ligaspiele, wenn beide Vereine sich einvernehmlich auf eine Austragung der Partie einigten. Doch von dieser Ausnahme wurde kaum Gebrauch gemacht im Verbandsgebiet. Nun verkündete der WTTV wenig überraschend den Abbruch der gesamten Spielzeit.

Hubert Radermacher, bei TuS Wickrath verantwortlich für Tischtennis , hatte mit dieser Entscheidung schon im Vorfeld gerechnet. „Es fallen in allen Ligen rund sechs Spieltage aus. Das ist nicht mehr aufzuholen. Unter der Woche spielen, das geht auch nicht immer“, sagte er bereits in der Vorwoche. Er begrüßt die Entscheidung.

Wie im Vorjahr wird der Spielbetrieb auf eine einfache Runde reduziert. Bedeutet: Die Tabellenwertung erfolgt auf Grundlage der ausgetragenen Partien der Vorrunde. Von dem Abbruch sind auch bei Wickrath zahlreiche Mannschaften betroffen, angefangen von der 1. Herrenmannschaft in der NRW-Liga, die mit Platz sechs nach der Vorrunde die Klasse hält. Das 2. Herrenteam steht als Tabellenführer der Bezirksliga nun als Aufsteiger in die Landesliga fest. Auch die 2. Damen steigt als Spitzenreiter in die Verbandsliga auf – allerdings ist laut Radermacher noch unklar, ob die Mannschaft den Aufstieg wahrnimmt.