Tischtennis : TuS Wickrath verkürzt Rückstand auf Tabellenspitze

Tischtennis Im Topspiel der Tischtennis-Verbandsliga gewann der Tabellenzweite gegen Spitzenreiter Hennef 9:5. Schmerzhaft verlief die Partie für Philip Brandner.

Der TuS Wickrath hat das Spitzenspiel in der Herren-Verbandsliga gegen den TTC DJK Hennef 9:5 gewonnen. Der Rückstand auf den Spitzenreiter Hennef beträgt damit nur noch einen Punkt. Noch wichtiger ist aber, dass der Abstand auf Verfolger ESV BR Bonn weiterhin vier Punkte beträgt. Wickrath hat also beste Aussichten, den Aufstieg in die NRW-Liga zumindest über die Relegationsrunde zu schaffen.