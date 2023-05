Frust und Freude So lief die Saison der regionalen Tischtennisklubs

Beinahe hätte der TTC Waldniel am Ende der Premieren-Saison in der Regionalliga sogar ein Aufstiegsspiel für die 3. Bundesliga bekommen. Da ein für dieses Szenario benötigtes Ergebnis nicht eintrat, blieb dem Aufsteiger immerhin die Vizemeisterschaft in der Regionalliga. Im Hintergrund laufen derweil bereits die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren, wie der TTC-Vorsitzende Klaus Taplick berichtet: „Yang Lei wird uns in Richtung St. Augustin verlassen, daher scouten wir seit etwa acht Wochen potenzielle Neuzugänge.“