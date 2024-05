Überraschender Absturz So erklärt Süchteln den Abstieg aus der Regionalliga

Am letzten Spieltag wiederholte sich dann, was sich laufend durch die gesamte Saison zog: Zu leichtfertig verspielte man in einigen Partien sichere Punkte. „Wir sind nicht am letzten Spieltag abgestiegen. Wir haben in der Rückrunde zu viele Punkte liegengelassen. Ich will nicht von Pech sprechen, in Gänze haben wir nicht immer unser Leistungslevel abgerufen. Dafür ist die Liga dann zu ausgeglichen“, so Halcour. Für die Oberliga soll die Mannschaft größtenteils zusammenbleiben. Nur Topspieler Jörg Schlichter verlässt den Verein und schließt sich Eintracht Frankfurt an. Ihm sei die Fahrerei aus Grenzau zu viel geworden, sagt Halcour. „Wir wollen den Wiederaufstieg. Das ist aber immer schwieriger als ein Klassenverbleib“, so der Mannschaftskapitän.