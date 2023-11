Tischtennis-Regionalligisten ziehen Zwischenfazit So schauen Waldniel und Süchteln auf die Hinrunde

Der ASV Süchteln, der stark in die Saison gestartet war, verlor am Samstag mit 4:6 gegen VfR Fehlheim und musste damit die vierte Niederlage in Folge erleiden. Damit liegt man auf Platz sieben von zehn Klubs in der Tabelle. Gegen Fehlheim hätte man auch durchaus gewinnen können. „Die Vorzeichen waren gut, denn wir lagen schon mit 4:3 vorne. Das ist ärgerlich, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben“, sagte Teamkapitän Daniel Halcour. „Star-Spieler“ Jörg Schlichter spielte stark, er gewann sein Doppel an der Seite von Jan Medina und konnte seine Einzel-Duelle jeweils gegen die Nummer eins und zwei der Fehlheimer klar für sich entscheiden. Nummer-drei-Spieler Medina gewann derweil gegen die Nummer vier und verlor gegen Nummer drei. Dann lief nicht mehr viel zusammen, Süchtelns Nummer zwei Balazs Hutter und Nummer vier Oliver Bovians verloren am Samstag gleich beide ihrer Spiele, dazu das Doppel.