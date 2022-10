Herbstpause beim Tischtennis : Zufriedenheit in Waldniel, Süchteln am Tabellenende

Zufriedenheit in Waldniel, Süchteln am Tabellenende

Tischtennis-Regionalliga Aufsteiger TTC Waldniel kann positiv auf den Saisonstart zurückblicken – unter anderem mit dem Premierensieg in der neuen Spielklasse. Beim ASV Süchteln sind es hingegen anders aus.

„Das Niveau ist definitiv höher. In der Vorsaison haben wir im oberen Paarkreuz regelmäßig alles gewonnen. Nun sind die Gegner deutlich stärker“, sagt Taplick. Den Auftakt verlor Waldniel noch mit 3:7 gegen Dortmund, das derzeit Tabellenführer ist. Im Anschluss feierte Waldniel jedoch seinen Premierensieg in der neuen Spielklasse, ein 7:3 gegen Jülich. Zuletzt gab es ein 5:5 gegen Köln – den entscheidenden Punkt zum 5:5-Ausgleich erspielte dabei Neuzugang Eren Bekir.

Borussia hält den Anschluss an die Regionalliga-Spitze

Borussia hält den Anschluss an die Regionalliga-Spitze : FV Mönchengladbach verteilt „Geschenke“ und verliert

Ordentlich schlägt sich bislang nach Ansicht von Taplick auch Yang Lei, der bekannteste Name im Aufgebot der Waldnieler. Der 45-Jährige war zuletzt Trainer beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Schwalbe Bergneustadt und sorgte einst bei der Deutschen Meisterschaft 2008 für Aufsehen, bei der er als Oberligaspieler die Top-Stars Timo Boll und Jörg Roßkopf schlug und am Ende Vizemeister wurde. Zuletzt fehlte Lei allerdings die Spielpraxis. „Am ersten Spiel hatte er den erwartete Rückstand, im zweiten und dritten Spiel hat er aber gut gespielt. Er muss noch an seiner Kondition arbeiten“, sagt Taplick.