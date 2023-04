Saisonfinale der Tischtennis-Regionalliga So dramatisch hat der ASV Süchteln den Klassenerhalt gesichert

Sein Einsatz stand bis zuletzt auf der Kippe: Vor fünf Wochen musste die Nummer eins der Süchtelner am Meniskus operiert werden – und fehlte in den vergangenen drei Partien, die allesamt verloren gingen. „Das hat uns in die Bredouille gebracht. Für das Endspiel war nun die Frage: Kann ich spielen? Es ging dann nach Rücksprache mit den Ärzten“, sagt Halcour. Sein Einsatz war jedoch auch ein taktisches Mittel, denn so mussten Spieler von unten nicht an den oberen Positionen spielen. „Die Priorität war, dass ich oben einspringe und mein Doppel gewinne“, sagt Halcour. Dieses Vorhaben ging auf.