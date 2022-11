Erstes Kreisduell nach vielen Jahren : ASV Süchteln besiegt im Derby den TTC Waldniel

Im Regionalliga-Derby setzte sich der ASV Süchteln im Derby gegen den TTC Waldniel durch. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Tischtennis-Regionalliga Nach vielen Jahren kam es in der Tischtennis-Regionalliga wieder zum Kreisderby zwischen dem ASV Süchteln und dem TTC Waldniel. Am Ende steht ein 7:3-Erfolg für den ASV – dabei war die Partie enger als das Ergebnis aussagt.

Beide Teams hatten sich diesen Termin im Spielplan dick markiert: der 13. November, der Tag des Kreisderbys zwischen dem TTC Waldniel und dem ASV Süchteln. Zuletzt gab es diese Paarung vor vielen Jahren in der Oberliga, seit dieser Saison spielen durch den Aufstieg von Waldniel wieder beide Teams gemeinsam in der Regionalliga. Am Ende stand ein 7:3-Erfolg für Süchteln. „Wir waren nicht so schlecht, wie das Ergebnis nun aussieht“, sagt Waldniels erster Vorsitzender Klaus Taplick. Auch Daniel Halcour, Mannschaftsführer und Nummer eins beim ASV, sprach von einem engen Spiel: „Es war umkämpft, mit vielen engen Partien. Es waren zwei gleichstarke Mannschaften.“

Der ASV erwischte den besseren Start und zog in den Doppeln mit 2:0 davon. Halcour und Axel Fischer setzten sich in vier Sätzen gegen die Waldnieler Yang Lei und Denis Bekir durch, danach gewannen Jonathan Thimon und Toni-Ivano Ramljak ihr Spiel ebenfalls in vier Sätzen gegen Ara Karakulak und Eren Bekir. „Unser erstes Doppel ist traditionell sehr stark“, sagt Halcour, „und unsere Neuzugänge Thimon und Ramljak haben sich als Doppel gefunden.“

In der ersten Runde der Einzelspiele überzeugte dann zunächst Waldniel und gewann im oberen Paarkreuz seine Spiele mit Lei und Karakulak ohne Satzverlust. Im Anschluss gelang dem TTC allerdings nur noch ein Spielgewinn durch Denis Bekir – die restlichen fünf Partien sicherte sich der ASV. Insbesondere in der zweiten Runde der Einzel gingen die Spiele allesamt an Süchteln. Im oberen Paarkreuz gewannen nur Halcour und Thimon in umkämpften fünf Sätzen ihre Spiele gegen Lei und Karakulak, im unteren Paarkreuz gewann zudem Balazs Hutter und Axel Fischer ihre Spiele.

„Am Ende hat Süchteln verdient gewonnen“, sagt Taplick. „Der entscheidende Unterschied war für mich die gesamte Mannschaftsleistung, wir waren vielleicht den Tick heißer, geschlossener. Das sind die entscheidenden paar Prozente in einem engen Spiel“, sagt Halcour. Das Derby zog mehr Zuschauer als die üblichen Partien der Mannschaften an. Rund 50 Besucher fanden sich in der Halle ein.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt gewann Süchteln zuletzt drei seiner vergangenen vier Spiele – unter anderem, da Süchteln mit Halcour die Nummer eins wieder zur Verfügung stand. Dadurch spielt Balazs Hutter statt an Position zwei nun wieder an der drei. „Dort ist er einer der Besten in der Liga“, sagt Halcour. Hutter gewann entsprechend auch seine beiden Einzel gegen Waldniel. In der Tabelle belegt Süchteln aktuell Rang sechs, Waldniel liegt eine Position davor. Trotz der Niederlage ist Taplick mit der bisherigen Saison jedoch zufrieden. „Als Aufsteiger stehen wir ganz gut da.“

(dbr)