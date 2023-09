Neue Nummer eins bei Süchteln So gehen die Vereine die neue Tischtennis-Saison an

Mit Ara Karakulak, Denis Bekir, Eren Bekir und Edeljoker Guangjian Zhan gehen vier der fünf Teammitglieder mit dem TTC in die neue Spielzeit. Der nach St. Augustin abgewanderte Yang Lei wurde durch Neuzugang Bohdan Sinkevych ersetzt, der an Nummer zwei in die Saison geht. „Er ist ein junger Ukrainer, wir verjüngen damit unser Team. Mal sehen, wie er einschlägt“, sagt Taplick über den Neuzugang, der zuletzt in der Regionalliga Süd spielte. Bis zum ersten Auftritt in der Regionalliga ist es für den TTC Waldniel allerdings noch ein bisschen hin, erst am 30. September geht es für das Team bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund in das neue Spielzeit.