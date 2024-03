Waldniel siegt im Tischtennis-Duell gegen Süchteln Ein kurioses Derby endet deutlich

Ein Derby, bei dem zwei Teams auf Augenhöhe um den Prestigesieg kämpfen: So war es im Hinspiel der Regionalliga-Saison und so war es auch an diesem Wochenende erwartet worden – doch es kam anders. Ein durch viele krankheitsbedingte Ausfälle geprägter ASV Süchteln empfing den besser aufgestellten TTC Waldniel, schenkte das Spiel frühzeitig her und verlor schließlich 0:10. Eine Klatsche, die unter normalen Umständen wohl nicht zustande gekommen wäre.