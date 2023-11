TT-Derby in der Regionalliga Deswegen waren Waldniel und Süchteln enttäuscht

„Es zeichnet unsere Mannschaft aus, dass wir zurückkamen. Wir fighten um jeden Ball“, findet Daniel Halcour. Auch die Betreuer und Teamkollegen würden die Spieler, die noch am Tisch sind, auch dann unterstützen, wenn das Ergebnis bereits weg sei. Allerdings half das gegen Waldniel wenig: „Es war nicht so ein starkes Spiel. Das war ein verdienter Sieg für Waldniel“, räumte Halcour ein. Das sieht auch TTC-Vorstand Klaus Taplick so: „Mit dem Ergebnis sind wir voll im Soll und freuen uns nun auf den Doppelspieltag in Hessen.“