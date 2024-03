Tischtennis-Regionalligisten Süchteln und Waldniel Das Derby in der Liga der Unbeständigen

Waldniel spielte nach der fabelhaften Vorsaison mit Abschlussplatzierung zwei erneut eine gute Hinrunde. In der Rückrunde läuft es dagegen noch gar nicht nach Maß. In bisher fünf Spielen holte man nur einen Punkt, vier Niederlagen sind ein Indiz für die momentane Krise, schließlich verlor man in der gesamte Hinrunde nur drei Mal. Waldniels Vorsitzender Klaus Taplick geht dennoch zuversichtlich in die Begegnung: „Auch wenn es bis dato mit dem Remis bei der TG Neuss nur zu einem Punktgewinn gereicht hat, waren wir in allen anderen vier Partien der Rückrunde jedes Mal nah an einem Punktgewinn dran.“